6 फीट के बकरे के गजब ‘ठाट-बाट’! हजारों रुपये महीने का खर्च, बकरीद से पहले बना चंदौली में आकर्षण का केंद्र

160 kg Goat Center Of Attraction in Chandauli: बकरीद को लेकर मुगलसराय में बकरा मंडी सजी हुई है, लेकिन इस बकरा मंडी में पहुंचा एक बकरा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बकरे का वजन 160 किलो है, जबकि यह 6 फीट लंबा है। बकरा मलिक ने बताया कि इस बकरे के ऊपर प्रति महीने खाने-पीने की चीजों को मिलाकर 5 हजार रुपए का खर्च आता है। जिले के अलग-अलग कोनों से लोग इस बकरे को देखने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं।