‘बीवी पूछ रही है… कैसे BJP नेता हो जो लाइट नहीं दे पा रहे!’ चंदौली में बिजली कटौती से परेशान लोगों को फूटा गुस्सा

इस हंगामे की सबसे बड़ी बात यह रही कि बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाने वालों में बड़ी संख्या खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की थी। चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए वोट देने वाले इन समर्थकों को इस बात का गहरा दुख था कि इस भयंकर गर्मी में भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि रात में बिजली सिर्फ 10 मिनट के लिए आती है और फिर दो-तीन घंटे के लिए गायब हो जाती है। यह सिलसिला रोज रात से लेकर सुबह 4 बजे तक चलता रहता है, जिससे लोग रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं।