चंदौली से 50 हजार के इनामी को STF ने प्रतापगढ़ से दबोचा, पहले चलता था ट्रक फिर उसी से करने लगा पशु तस्करी, लंबे समय से था फरार

आरोपी ने बताया है कि इस पशु तस्करी के खेल में मुनाफा अधिक होता था। इसके बाद उसे इसकी लत लग गई। उसने बताया कि वह अपनी गाड़ी से पशुओं को तस्करी कर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया करता था। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को आरोपी के वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पशु तस्करी की जा रही थी। इसके बाद चंदौली पुलिस ने उसके वाहन को रोका और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में राजदेव फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए चंदौली पुलिस ने इनाम घोषित किया था। इसके बाद वह बुधवार को एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया।