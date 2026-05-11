मुंह बांधकर वार्ड में घूसा युवक, फिर महिला पर बरसा दीं गोलियां, ऑटो चालक ने पकड़ा

मृतका महिला का नाम लक्ष्मीना (55) है। वह बिहार के भभुआ जिले के बहोवना गांव की रहने वाली थी। उनका पैर टूटने के कारण वह अस्पताल में भर्ती थी। आरोपी की पहचान वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो पंजाब के अंबाला का निवासी है। हत्या की वजह जानने के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लक्ष्मीना देवी को 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल शहर मुख्यालय से 30 किमी दूर है। महिला के साथ उनका एक रिश्तेदार भी मौजूद था। अस्पताल स्टाफ और आसपास के लोग घटना के समय दहशत में थे।