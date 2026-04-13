चंदौली में डंपर की चपेट में आने से पुजारी की मौत, पहले ही दो बेटों को खो चुका था पिता, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

इस हादसे के बाद पुजारी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 2004 में उनके बड़े बेटे सुधीर कुमार झा की नक्सली बम विस्फोट में मौत हो गई थी। वह पीएससी के जवान थे। जबकि उनके छोटे बेटे सुधीर कुमार झा की भी 2024 में सुल्तानपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब पुजारी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में एक बीमार बहू और दो नाबालिक पोते हर्ष और रुद्र ही बचे हैं, जिनके सामने अब संकट खड़ा हो गया है।