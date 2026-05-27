महंगे शौक और गर्लफ्रेंड को आइफोन गिफ्ट करने के लिए छात्र बने लुटेरे, पुलिस ने पकड़ा तो खुला राज, खंगालने पड़े 70 CCTV कैमरे

पुलिस के मुताबिक, 21 मई को मुगलसराय थाना इलाके में लूट की एक घटना हुई थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रयासरत थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद ली। पुलिस ने करीब 25 किलोमीटर के इलाके में लगे 70 CCTV कैमरों की जांच की। CCTV कैमरों की जांच से पुलिस को लुटेरों का पता चला। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को चौरहट स्थित ओपी गार्डन के सामने से घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया।