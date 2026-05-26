‘बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाए’, गर्भवती पत्नी को पीटा’, पति की करतूत जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Tortured for additional dowry: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक परिवार ने दहेज की लालच ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। न्यू आगरा थाना क्षेत्र में शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वालों ने गर्भवती बहू का उत्पीड़न (Pregnant Woman Harassment) शुरू कर दिया। शादी में मोटी रकम लेने के बावजूद पीड़िता से अतिरिक्त दहेज (Additional Dowry) की मांग की गई। अतरिक्त दहेज की मांग (Demand for Additional Dowry) पूरी नहीं होने पर महिला के पति, सास-ससुर और ननद ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया।