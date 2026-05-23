Agra News: VIDEO वायरल होते ही घिरी योगी सरकार! कांग्रेस ने खोली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल

लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर फिर बहस छेड़ दी है। वीडियो में अस्पताल की अव्यवस्थाएं और मरीजों को होने वाली परेशानियां दिखाई गई हैं, जिसे लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जबकि सरकार लगातार व्यवस्थाएं बेहतर होने का दावा कर रही है।