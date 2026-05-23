Agra News: VIDEO वायरल होते ही घिरी योगी सरकार! कांग्रेस ने खोली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल

प्लास्टर काटती महिला का VIDEO वायरल
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने दावा किया कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक महिला को अपने छह महीने के बच्चे के पैर का प्लास्टर खुद सर्जिकल चाकू से काटना पड़ा। पार्टी ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर बताया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। हालांकि मामले में अभी तक अस्पताल प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
कांग्रेस ने पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के औचक निरीक्षणों पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि अस्पतालों में “ऑल इज वेल” के दावे सिर्फ दिखावा हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज और मानवीय संवेदनाएं तक नहीं मिल रही हैं। पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लेते हुए कहा गया कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कई यूजर्स ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर नाराजगी जताई, जबकि कुछ लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष इसे स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता बता रहा है। वहीं, सरकार समर्थक लोग वीडियो की सत्यता की जांच की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वीडियो ने एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर फिर बहस छेड़ दी है। वीडियो में अस्पताल की अव्यवस्थाएं और मरीजों को होने वाली परेशानियां दिखाई गई हैं, जिसे लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जबकि सरकार लगातार व्यवस्थाएं बेहतर होने का दावा कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग