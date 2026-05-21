आगरा में शराब पीने के लिए पिता से मांगे 1500 रुपए, नहीं देने पर सिर कुचलकर मार डाला

आगरा :आगरा में शराब की लत ने एक बार फिर रिश्तों को खून से रंग दिया। एत्मादौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर स्थित छदामी नगर में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात एक कलयुगी बेटे ने महज 1500 रुपये न मिलने पर अपने पिता की क्रूरता से हत्या कर दी। आरोपी ने इंटरलॉकिंग ईंट से पिता के सिर पर इतने वार किए कि मौके पर ही उनकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई।