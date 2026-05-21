आगरा में शराब पीने के लिए पिता से मांगे 1500 रुपए, नहीं देने पर सिर कुचलकर मार डाला

आगरा में शराब के लिए पैसा न देने पर पिता का सिर कूचकर हत्या, PC- Chatgpt
आगरा :आगरा में शराब की लत ने एक बार फिर रिश्तों को खून से रंग दिया। एत्मादौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर स्थित छदामी नगर में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात एक कलयुगी बेटे ने महज 1500 रुपये न मिलने पर अपने पिता की क्रूरता से हत्या कर दी। आरोपी ने इंटरलॉकिंग ईंट से पिता के सिर पर इतने वार किए कि मौके पर ही उनकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई।
मृतक लीलाधर खेती-किसानी करके परिवार का गुजारा चलाते थे। उनका बेटा धर्मवीर शराब का नशेड़ी था और अक्सर घर में विवाद करता रहता था। मंगलवार को धर्मवीर ने शराब पीने के लिए पिता लीलाधर से 1500 रुपये मांगे। पिता ने इनकार कर दिया तो धर्मवीर ने घर में गाली-गलौज शुरू कर दी और हंगामा किया। परिवार ने किसी तरह उसे शांत किया, लेकिन वह नशे में था।
रात करीब 2 बजे वह दोबारा घर पहुंचा और दरवाजे पर जमकर उत्पात मचाने लगा। बुधवार सुबह जब लीलाधर अपने छोटे बेटे राजेश के साथ सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी रास्ते में धर्मवीर ने उन्हें रोक लिया।
धर्मवीर ने गाली-गलौज करते हुए गुस्से में ईंट उठाई और पिता लीलाधर के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लीलाधर मौके पर ही गिर पड़े। बीच में बचाव करने आए छोटे बेटे राजेश पर भी उसने ईंट से हमला कर दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग जमा हो गए, तब जाकर आरोपी धर्मवीर मौके से फरार हो गया।
घायल पिता और बेटे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर लीलाधर को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
सूचना मिलते ही एत्मादौला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और धर्मवीर के खिलाफ हत्या (302) समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि धर्मवीर शराब का पुराना आदी है और अक्सर पिता से पैसे मांगकर मारपीट करता था। परिवार पहले से ही उसके व्यवहार से परेशान था। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला गई है। लोगों ने कहा कि नशे की लत ने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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