आगरा: सपा सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

राज्यसभा सांसद ने कहा कि वह किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस संबंध में उन्होंने डीजीपी राजीव कृष्ण से शिकायत की। मिली शिकायत के आधार पर हरी पर्वत थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हरी पर्वत थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, रामजीलाल सुमन की तरफ से दिए गए व्हाट्सएप डीपी और धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट की जांच कर रही है। इस संबंध में हरी पर्वत थाना पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। ‌शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ‌