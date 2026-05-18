‘तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे’, मुनीम ने ब्लैकमेल कर लाखों वसूले, DCP के एक्शन के बाद खुली पूरी साजिश

Man arrested for threatening businessman in Agra : आगरा में रीसाइक्लिंग का कार्य करने वाले व्यापारी को उसके अपने ही मुनीम ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसमें उसका एक साथी भी शामिल है। मुनीम व्यापारी को धमकता था कि तुम्हारे यहां अग्निशमन मानकों को पूरा करने के लिए यंत्र नहीं लगे हैं, जीएसटी कार्यालय में शिकायत कर देगा, सरकारी किताबें भी रद्दी में खरीदी जा रही हैं। मुनीम की धमकी और ब्लैकमेल से व्यापारी डर गया और मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने लगा, धीरे-धीरे करके लाखों रुपए वसूल लिए। मुनीम का वेतन ऊपर से लेता था। वसूली से परेशान व्यापारी अवसाद ग्रस्त हो गया। इस पर मां आगे आई और डीसीपी से मिलकर घटना की जानकारी दी। डीसीपी के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला एत्मादुद्दोला क्षेत्र का है।