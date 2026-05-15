गैस कनेक्शन स्थानांतरण नियम में परिवर्तन: दूसरे के नाम का गैस कनेक्शन आसानी से अपने नाम करवाएं

New rule for transfer of gas connection: आगरा में अब गैस कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार उपभोक्ता चाहे किसी के नाम के कनेक्शन से गैस ले रहा हो अब अपने नाम स्थानांतरित करवा सकता है। शासन ने स्थानांतरण नियम काफी सरल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिजनों के लिए भी सुविधाओं में बदलाव किया गया है। कोई भी व्यक्ति अब अपने नाम गैस स्थानांतरित करवा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया अवैध कनेक्शन को वैध करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से बचने अपने नाम वैध कनेक्शन करना जरूरी है।