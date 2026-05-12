आगरा में दर्दनाक हादसा: जन्मदिन पर यमुना नहाने गए छह बच्चे नदी में डूबे, तीन की मौत

Agra Yamuna river accident: आगरा में यमुना में बच्चों के नहाते समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब 6 बच्चे यमुना नदी में डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद तीन और बच्चों को बाहर निकाला गया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां तीनों की मौत हो गई। एक बच्चे के अभी भी गायब होने की जानकारी मिल रही है। घटना कमला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना नदी की है। बच्चे बलकेश्वर मंदिर के सामने यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे। ‌