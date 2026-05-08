आगरा में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं को नसीहत, कहा- बूथ मजबूत करें

SP National General Secretary Shivpal Singh Yadav gave winning formula to party workers: आगरा में शिवपाल सिंह यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी सभी अभी से पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए युवाओं से संपर्क करें और उनको पार्टी की विचारधारा के संबंध में जानकारी दें इस मौके पर उन्होंने बूथ को मजबूत करने की भी सलाह दी। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव का खंदौली टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया।‌ वही जयपुर हाउस स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पूजा अर्चना की इस मौके पर मंदिर कमेटी की तरफ से भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा फोटो भेंट की गई।