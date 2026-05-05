फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले बाबा का आर्मी कराएगी इलाज, बोले थे- मैं NDA में बच्चों को पढ़ाता था

पीएचडी होल्डर : उन्होंने दावा किया कि वे 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी कर चुके हैं।

NDA में शिक्षक : उन्होंने पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में करीब 3 साल तक कैडेट्स को पढ़ाया है।

सेना से नाता : संतोष के अनुसार, उनके पढ़ाए छात्र आज सेना में मेजर से लेकर जनरल तक के पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं।

अंधेरे ने छीनी नौकरी : उन्होंने बताया कि आंखों की रोशनी जाने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, वरना आज वे 80 हजार रुपए महीने की पेंशन पा रहे होते।