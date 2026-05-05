अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी नेता का पहला दौरा

यह मुलाकात विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे अब केंद्र में BJP के खिलाफ INDIA गठबंधन को मजबूत करने पर जोर देंगी। अखिलेश का यह दौरा बताता है कि सपा भी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विपक्षी मोर्चा तैयार करने में लगा है।