5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी नेता का पहला दौरा

Akhilesh Yadav kolkata Visit : चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे। भाजपा की 207 सीटों पर जीत के बाद विपक्षी एकजुटता और भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 05, 2026

कल ममता बनर्जी से मिलने जाएंगे अखिलेश यादव, PC- ANI

लखनऊ: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद किसी भी प्रमुख विपक्षी दल के नेता का यह पहला बंगाल दौरा होगा।

मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने खुद इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव उनसे आज ही मिलने आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कल बुलाया है। ममता ने कहा, 'एक-एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य साफ है, INDIA गठबंधन को और मजबूत करना।'

ममता ने इस मौके पर खुद को 'आजाद पंछी' बताते हुए कहा कि अब उनके पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए वे बिना किसी पद के लोगों की सेवा जारी रखेंगी।

भाजपा ने बंगाल में 207 सीटों पर दर्ज की जीत

सोमवार को आए नतीजों में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। 15 साल की सत्ता के बाद ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

अखिलेश मैदान से दूर, लेकिन समर्थन जारी

अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनाव अभियान में पश्चिम बंगाल से दूरी बनाए रखी। उन्होंने न कोई रैली की, न कोई बैठक की। इसके बजाय उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस और सोशल मीडिया (X) के माध्यम से ममता बनर्जी का समर्थन किया। उन्होंने TMC को एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया था।

नतीजे आने के बाद अखिलेश ने तीन महत्वपूर्ण पोस्ट कीं

  • भाजपा की जीत को 'फरेब' बताया।
  • 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव और 2024 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की 'मतगणना में घपला' होने का आरोप लगाया।
  • महिला आरक्षण का मसला उठाते हुए व्यंग्य किया कि अगर परिणाम मनमाफिक निकाले जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री भी 'मनमर्जी' से चुना जा सकता है।

INDIA गठबंधन को मजबूत करेंगी ममता

यह मुलाकात विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे अब केंद्र में BJP के खिलाफ INDIA गठबंधन को मजबूत करने पर जोर देंगी। अखिलेश का यह दौरा बताता है कि सपा भी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विपक्षी मोर्चा तैयार करने में लगा है।

अखिलेश की दोहरी रणनीति

अखिलेश ने बंगाल चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं ली, लेकिन हार के बाद तुरंत समर्थन जताकर ममता का विश्वास जीतने की कोशिश की है। यह रणनीति उन्हें भविष्य में विपक्षी गठबंधन में मजबूत स्थान दिला सकती है। साथ ही, वे यूपी में अपनी छवि “विपक्षी एकता के समर्थक” के रूप में भी मजबूत करना चाहते हैं।

ममता का नया अवतार

सत्ता से बाहर होने के बाद ममता खुद को 'आम आदमी' और 'आजाद पंछी' बता रही हैं। यह छवि बदलाव उन्हें केंद्र में विपक्ष की अगुवाई करने में मदद कर सकती है। उनकी '15 साल में एक पैसा भी नहीं लिया' वाली बात भी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है।

विपक्ष के सामने चुनौतियां

भाजपा की बंगाल में ऐसी बड़ी जीत ने विपक्ष को झटका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ममता, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता एकजुट हो पाएंगे या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं फिर बाधा बनेंगी। अखिलेश-ममता मुलाकात इस दिशा में पहला टेस्ट केस साबित हो सकती है।

जनवरी 2026 में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ ममता से मिल चुके थे और चुनावी समर्थन का ऐलान कर चुके थे। अब हार के बाद यह मुलाकात विपक्षी रणनीति के नये दौर की शुरुआत मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

यूपी के 5 पुलिसकर्मियों की हरियाणा में मौत, एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेक करते समय टकराई स्कॉर्पियो
जालौन
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 06:48 pm

Published on:

05 May 2026 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी नेता का पहला दौरा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘हम सबने दंभी सरकार को झुका दिया’, BJP पर अखिलेश का करारा हमला, क्या है मामला?

Akhilesh Yadav
लखनऊ

बंगाल चुनाव की जीत से गद-गद ओपी राजभर बताने लगे अखिलेश यादव की राजनीति का भविष्य! कैबिनेट मंत्री के बेबाक बोल

op rajbhar begins to predict akhilesh yadav political future know what cabinet minister said lucknow
लखनऊ

गन्ना किसानों के लिए चेतावनी: चूसक कीटों का बढ़ा खतरा, बचाव के लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट

चूसक कीटों का बढ़ा खतरा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 15 दिनों में 102 IAS तबादले, 33 जिलों के डीएम बदले, सरकार सख्त मोड में

सरकार का सख्त संदेश-काम में तेजी और जवाबदेही पर जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में आंधी-बारिश से 23 मौतें, सीएम योगी ने दिए नुकसान के सर्वे के निर्देश, बोले- ‘किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा’

UP weather, Sambhal rain, Purvanchal winds
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.