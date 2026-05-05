यूपी में आंधी-बारिश से 23 मौतें, सीएम योगी ने दिए नुकसान के सर्वे के निर्देश, बोले- ‘किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा’

खराब मौसम के कारण हुए हादसों में 23 लोगों की मौत हो गई। अवध के जिलों में ही आंधी और बारिश के दौरान 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा गोंडा में पेड़ गिरने और कार पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बलरामपुर में पेड़ गिरने से एक ई-रिक्शा चलाने वाले की जान चली गई। वहीं बहराइच और अंबेडकरनगर में बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई।

इसके साथ ही पीलीभीत में ईंट-भट्ठे की 100 फीट ऊंची चिमनी गिर गई और कासगंज, औरैया, गोरखपुर व संभल में भी अलग-अलग हादसों में कई लोग मारे गए।