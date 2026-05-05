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LDA Scheme: अटल नगर में घर खरीदने का सुनहरा मौका: अब कम EMI और सस्ती ब्याज दर से हर परिवार का सपना होगा पूरा

Lucknow Housing Boost:   लखनऊ में LDA  की अटल नगर योजना के तहत बड़ा फैसला, अब फ्लैट 10 साल की आसान किस्तों में मिलेगा, घटाई गई ब्याज दर से ईएमआई सस्ती, मिडिल क्लास को राहत।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 05, 2026

एलडीए का बड़ा फैसला, घटाई ब्याज दर- मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना हुआ आसान  (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

एलडीए का बड़ा फैसला, घटाई ब्याज दर- मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना हुआ आसान  (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

LDA Scheme Atal Nagar: राजधानी लखनऊ में अपने घर का सपना देख रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने अटल नगर आवासीय योजना के अंतर्गत फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब इन फ्लैट्स को 10 साल की आसान किश्तों (ईएमआई) में खरीदा जा सकेगा। इतना ही नहीं, ब्याज दर में भी कमी की गई है, जिससे मासिक किस्त पहले की तुलना में काफी सस्ती हो गई है।

घर खरीदने का सपना हुआ साकार

आज के समय में बढ़ती महंगाई और ऊंची प्रॉपर्टी कीमतों के चलते आम आदमी के लिए घर खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह सपना अक्सर अधूरा रह जाता है। ऐसे में  LDA का यह कदम उन हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो सीमित आय के बावजूद अपना घर खरीदने की इच्छा रखते हैं।

नई योजना के तहत अब अटल नगर के फ्लैट्स के लिए खरीदारों को लंबी अवधि की किस्तों का विकल्प मिलेगा। इससे एकमुश्त बड़ी राशि जमा करने का दबाव कम होगा और लोग आसानी से अपने बजट के अनुसार घर खरीद सकेंगे।

ईएमआई हुई किफायती

LDA द्वारा जारी नई व्यवस्था के अनुसार, अब फ्लैट की ईएमआई लगभग ₹10,767 प्रतिमाह से शुरू हो सकती है। यह दर उन लोगों के लिए बेहद राहत देने वाली है, जो किराए के मकान में रहने के साथ-साथ घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि इस तरह की किफायती ईएमआई योजना से न केवल लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई गति मिलेगी।

ब्याज दर में कटौती से बढ़ी मांग

एलडीए ने इस योजना में ब्याज दर को कम करके इसे और आकर्षक बना दिया है। पहले जहां अधिक ब्याज दर के कारण कई लोग आवेदन करने से हिचकते थे, वहीं अब कम ब्याज के कारण फ्लैट्स की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है।

अटल नगर: बेहतर लोकेशन और सुविधाएं

अटल नगर आवासीय योजना लखनऊ के विकसित होते क्षेत्रों में स्थित है। यहां पर आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। स्कूल, अस्पताल, बाजार और सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं पास में होने के कारण यह क्षेत्र रहने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। योजना में बनाए गए फ्लैट्स आधुनिक डिजाइन और आवश्यक सुविधाओं से लैस हैं। इसमें पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, हरियाली और स्वच्छ वातावरण जैसी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है।

मिडिल क्लास के लिए वरदान

यह योजना विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कम ईएमआई, घटती ब्याज दर और आसान भुगतान विकल्प ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की योजनाएं न केवल लोगों को घर उपलब्ध कराती हैं, बल्कि शहर के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

LDA की ओर से जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इच्छुक लोग एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ही आवंटन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

सूत्रों का मानना है कि इस फैसले से न केवल लोगों को घर मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्यों में तेजी आएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सरकार की प्राथमिकता: ‘सबके लिए आवास’

यह कदम सरकार की ‘सबके लिए आवास’ नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, और LDA  का यह फैसला उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

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Published on:

05 May 2026 10:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA Scheme: अटल नगर में घर खरीदने का सुनहरा मौका: अब कम EMI और सस्ती ब्याज दर से हर परिवार का सपना होगा पूरा

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