LDA Scheme: अटल नगर में घर खरीदने का सुनहरा मौका: अब कम EMI और सस्ती ब्याज दर से हर परिवार का सपना होगा पूरा

LDA Scheme Atal Nagar: राजधानी लखनऊ में अपने घर का सपना देख रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने अटल नगर आवासीय योजना के अंतर्गत फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब इन फ्लैट्स को 10 साल की आसान किश्तों (ईएमआई) में खरीदा जा सकेगा। इतना ही नहीं, ब्याज दर में भी कमी की गई है, जिससे मासिक किस्त पहले की तुलना में काफी सस्ती हो गई है।