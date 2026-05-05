Lucknow Rain Tragedy: मौसम का कहर, तेज बारिश में दीवार गिरी, तीन घायल, एक की मौत

हादसे के पीछे एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर की बाउंड्री वॉल के पास ही किसी सरकारी परियोजना का कार्य चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुदाई और निर्माण कार्य के कारण दीवार की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे तेज बारिश के दबाव को वह सहन नहीं कर सकी और ढह गई। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया होता, तो यह हादसा टल सकता था। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।