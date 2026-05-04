UP में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब पोस्ट पेड की तरह काम करेंगे ‘स्मार्ट मीटर’

ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने नई व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की है कि दी गई समय सीमा के अंदर बिजली बिल अवश्य जमा करें। उन्होंने लिखा- आपसे यह भी निवेदन है कि अपना फोन नंबर अपडेट करा लें और बिजली विभाग से आने वाले संदेशों पर ध्यान दें। बिजली विभाग को यह भी पुनः निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में महीने के अंदर बिजली नहीं काटी जाएगी।