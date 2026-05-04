UP में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान, 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश, CM योगी बोले- सरकार किसानों के साथ

राजधानी लखनऊ समेत करीब 22 जिलों में आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई और कुछ जिलों में ओले गिरे। आज सुबह तड़के ही बारिश शुरू हो गई। सुबह-सुबह लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, कानपुर, अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुरी समेत 22 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। इस दौरान अयोध्या, सीतापुर और बारांबकी में ओले गिरे। आंधी-बारिश के दौरान कई जिलों में घने बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। आंधी के साथ हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है।