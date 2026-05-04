जिस उम्र में लोगों के कांपते हैं हाथ, अशोक बहार ने 65 साल की उम्र में NEET की परीक्षा देकर रचा इतिहास

अशोक ने बताया कि उन्हें दवाओं की अच्छी समझ है, लेकिन बिना डॉक्टर की डिग्री के वे मरीजों को दवा नहीं लिख सकते। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने यह परीक्षा दी है। उन्होंने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि उम्र या हालात को देखकर कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य साफ है और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है।

'NEET जैसी परीक्षा के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। सिर्फ उम्र या परिस्थितियों को देखकर अपने सपनों को मत छोड़िए। लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत करने का साहस हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।'