UP में स्थापित होगी अत्याधुनिक गोला-बारूद बनाने की यूनिट, ब्रिटिश कंपनी करेगी ₹300 करोड़ का निवेश

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम (NTS) 2026 के समापन समारोह में 'रक्षा त्रिवेणी संगम' थीम पर कहा- हम इस बात को मानते थे कि यदि हमें उत्तर प्रदेश में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। हम सभी इस बात को मान सकते हैं कि हमने उस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज उस मॉडल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। CM ने कहा- आज भारत में सबसे बेहतर संरचना उत्तर प्रदेश के पास है। देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है।