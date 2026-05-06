बंगाल में ममता का इस्तीफा देने से इनकार: UP की सियात में बढ़ी तकरार, BJP और सपा के बीच सियासी संग्राम

सपा सांसद ने केंद्रीय बलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमेशा यह भरोसा रहा कि केंद्रीय फोर्स निष्पक्ष रहेगी, लेकिन इस बार काफी हद तक बीजेपी के प्रति झुकाव जैसी स्थिति दिखी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सभी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो हुआ वह चिंता का विषय है। ममता बनर्जी को घेरकर हराने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी रणनीति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर बर्क ने कहा कि अगर सिर्फ कहने से सब कुछ हो जाता तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले शुभेंदु अधिकारी खुद अपनी स्थिति मजबूत करें और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ें, फिर दूसरों पर टिप्पणी करें।