सौरभ हत्याकांड: 18-19 मार्च का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश, नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल केस में कब होगी अगली सुनवाई?

पिछले सप्ताह बचाव पक्ष की ओर से चार साक्ष्य-गवाहों की सूची अदालत में सौंपी गई थी। इसमें 18 मार्च 2025 को हुई गिरफ्तारी से जुड़े CCTV फुटेज, एक सप्ताह का जीडी रिकॉर्ड, वायरलेस मैसेज रिकॉर्ड और हत्या में प्रयुक्त चाकू की जांच करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञ को तलब करने की मांग की गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गवाहों के बयान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद कोर्ट ने फोरेंसिक विशेषज्ञ को छोड़कर थानेदार, हेड मुहर्रिर और वायरलेस ऑपरेटर को तलब करने का आदेश दिया था।