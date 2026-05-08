विपक्षी दलों पर भड़के दोनों डिप्टी CM, कहा- इंडिया ब्लॉक पूरी तरह हताश, डॉक्टर से अपना इलाज कराएं अखिलेश, क्या है मामला?

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि लोगों को भवन गणना का बहुत दिनों से इंतजार था। यह जनगणना नहीं, बल्कि भवनों की गणना है। इसके बाद होने वाली जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 9 मई बंगाल के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके बाद बंगाल में भाजपा जिस तरह लगातार मजबूत हुई है, वह वहां की जनता के समर्थन से संभव हो पाया है।