ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात पर तंज; सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या को लेकर क्या बोले मंत्री कपिल देव अग्रवाल

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि जनता का फैसला स्वीकार करना लोकतंत्र की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी पहले सत्ता में आई थीं, तब भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ था, इसलिए अब भी जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनेगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और राज्य को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा। साथ ही उन्होंने BJP के नव निर्वाचित विधायक सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा।