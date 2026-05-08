‘अखिलेश यादव को डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए’, TMC के लिए क्या बोल गए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक?

उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और यूपी में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके बाद बंगाल में भाजपा जिस तरह लगातार मजबूत हुई है, वह वहां की जनता के समर्थन से संभव हो पाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''मुझे लगता है कि सपा मुखिया को डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं और अखिलेश यादव का विभिन्न विपक्षी नेताओं से मिलना उनकी हताशा को दर्शाता है।'' उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मुंगेरीलाल वाले हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। 2027 में अखिलेश यादव को सैफई लौटना पड़ेगा।