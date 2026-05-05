5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

ब्रजेश पाठक का विपक्ष को तीखा जवाब, कहा- तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, EC पर सवाल उठाना उनकी पुरानी आदत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद समाजवादी पार्टी और TMC के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करारा जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 05, 2026

Brajesh Pathak

ब्रजेश पाठक (Image: IANS)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और TMC के नेता बीजेपी की जीत के बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अब विपक्षी नेताओं को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करारा जवाब दिया है।

डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना उनकी पुरानी आदत बन गई है। विपक्ष, जब जीतता है तो वह चुनाव आयोग या प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन हार के बाद इसे मुद्दा बनाया जाता है, जो केवल अपनी साख बचाने की कोशिश है।

ब्रजेश पाठक ने कहा- विपक्ष की हार तय है, क्योंकि वह तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि देश की जनता जागरूक हो चुकी है। पाठक ने कहा कि देश के युवा, महिलाएं, गरीब और किसान अब विकास और स्थिर नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूरे देश में एक बड़े जनादेश के साथ बढ़ रही है।

बंगाल के लोगों ने भरोसे पर मुहर लगाई

पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह राज्य कभी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक रहा है, जिसने दुनिया को नई दिशा दी। आज देश में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है और कमल का विस्तार हो रहा है। इस जीत के लिए लोगों ने भय की राजनीति को नकार कर भरोसे पर मुहर लगाई है।

उपमुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की बदलती परिस्थितियों पर भी चिंता जताई। पाठक ने आरोप लगाया कि बंगाल में वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार का प्रभाव रहा है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों की जनसांख्यिकी में तेजी से बदलाव हो रहा था। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के बीच पश्चिम बंगाल की जनता ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

ब्रजेश पाठक ने इस दौरान महान हस्तियों को भी नमन किया, जिनमें स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन महान व्यक्तित्वों की विचारधारा और योगदान ने पश्चिम बंगाल की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां विकास, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जा रही है। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे इसी बदलाव का संकेत हैं और आने वाले समय में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें

उत्तराखंड में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग, शिक्षकों के विरोध के बाद आया फैसला, जानें नया शेड्यूल
देहरादून
School Time Change

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 May 2026 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ब्रजेश पाठक का विपक्ष को तीखा जवाब, कहा- तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, EC पर सवाल उठाना उनकी पुरानी आदत

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी नेता का पहला दौरा

लखनऊ

‘हम सबने दंभी सरकार को झुका दिया’, BJP पर अखिलेश का करारा हमला, क्या है मामला?

Akhilesh Yadav
लखनऊ

बंगाल चुनाव की जीत से गद-गद ओपी राजभर बताने लगे अखिलेश यादव की राजनीति का भविष्य! कैबिनेट मंत्री के बेबाक बोल

op rajbhar begins to predict akhilesh yadav political future know what cabinet minister said lucknow
लखनऊ

गन्ना किसानों के लिए चेतावनी: चूसक कीटों का बढ़ा खतरा, बचाव के लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट

चूसक कीटों का बढ़ा खतरा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 15 दिनों में 102 IAS तबादले, 33 जिलों के डीएम बदले, सरकार सख्त मोड में

सरकार का सख्त संदेश-काम में तेजी और जवाबदेही पर जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.