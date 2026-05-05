ब्रजेश पाठक का विपक्ष को तीखा जवाब, कहा- तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, EC पर सवाल उठाना उनकी पुरानी आदत

ब्रजेश पाठक ने इस दौरान महान हस्तियों को भी नमन किया, जिनमें स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन महान व्यक्तित्वों की विचारधारा और योगदान ने पश्चिम बंगाल की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां विकास, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जा रही है। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे इसी बदलाव का संकेत हैं और आने वाले समय में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा।