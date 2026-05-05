UP में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 15 दिनों में 102 IAS तबादले, 33 जिलों के डीएम बदले, सरकार सख्त मोड में

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह तबादले की दूसरी बड़ी सूची है, जिसे 15 दिनों के भीतर जारी किया गया है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया था। अब एक साथ 102 आईएएस अधिकारियों के तबादले ने प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने का संकेत दिया है। विशेष रूप से 33 जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती से स्थानीय प्रशासन में तेजी और नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।