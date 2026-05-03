IAS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 8 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

सूत्रों का मानना है कि इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण के माध्यम से कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है। यह भी माना जा रहा है कि जिन जिलों में विकास कार्यों की गति धीमी थी या जहां प्रशासनिक चुनौतियां अधिक थीं, वहां नए अधिकारियों की तैनाती से सुधार की उम्मीद है।