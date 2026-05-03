IAS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 8 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

38 IAS अफसरों के तबादले, 8 जिलों को मिले नए डीएम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
IAS Transfer in UP: उत्तर प्रदेश में देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं, जिनमें 8 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का स्थानांतरण प्रमुख है। शासन द्वारा जारी आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
यह तबादला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है, बल्कि विकास कार्यों में गति लाने और कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
तबादला सूची के अनुसार, देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा, कई अधिकारियों को विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और विभागीय पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
तबादला सूची में मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) और संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं।
इसके अलावा, कई संयुक्त मजिस्ट्रेटों को सीडीओ और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया जा सके।
सूत्रों का मानना है कि इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण के माध्यम से कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है। यह भी माना जा रहा है कि जिन जिलों में विकास कार्यों की गति धीमी थी या जहां प्रशासनिक चुनौतियां अधिक थीं, वहां नए अधिकारियों की तैनाती से सुधार की उम्मीद है।
जिलाधिकारियों के बदलाव को कानून-व्यवस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नए अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।
इस तबादले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कई अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत थे, जिन्हें अब नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं कुछ अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।
नए जिलाधिकारियों और अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जिलों की जनता में भी उम्मीदें बढ़ी हैं। लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी विकास कार्यों को गति देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।
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