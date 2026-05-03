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IAS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 8 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

38 IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 8 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात, कई अहम विभागों और पदों पर भी जिम्मेदारियां बदली गईं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 03, 2026

38 IAS अफसरों के तबादले, 8 जिलों को मिले नए डीएम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

38 IAS अफसरों के तबादले, 8 जिलों को मिले नए डीएम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

IAS Transfer in UP: उत्तर प्रदेश में देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं, जिनमें 8 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का स्थानांतरण प्रमुख है। शासन द्वारा जारी आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

यह तबादला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है, बल्कि विकास कार्यों में गति लाने और कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

तबादला सूची के अनुसार, देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

  • मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
  • सैमुअल पाल एन. को जौनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
  • आनन्द वर्धन को मऊ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  • गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज का जिलाधिकारी बनाया गया है।
  • राजेंद्र पेंसिया को फिरोजाबाद का डीएम नियुक्त किया गया है।
  • अंकित खंडेलवाल को मुरादाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है।
  • अभिषेक पाण्डेय को प्रतापगढ़ का डीएम नियुक्त किया गया है।
  • अनुज सिंह को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित किया गया है।

प्रमुख अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।

  • डॉ. अल्का वर्मा को वित्त विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
  • निधि बंसल को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निदेशक (प्रशासन) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  • प्रवीण मिश्रा को समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
  • रमेश रंजन को राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है।

इसके अलावा, कई अधिकारियों को विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और विभागीय पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

सीडीओ और अन्य पदों पर भी बदलाव

तबादला सूची में मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) और संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं।

  • सान्या छाबड़ा को हरदोई का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
  • संतोष कुमार वैश्य को गाजीपुर का सीडीओ नियुक्त किया गया है।
  • अभिनव गोपाल को गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

इसके अलावा, कई संयुक्त मजिस्ट्रेटों को सीडीओ और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया जा सके।

प्रशासनिक सुधार और विकास पर फोकस

सूत्रों का मानना है कि इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण के माध्यम से कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है। यह भी माना जा रहा है कि जिन जिलों में विकास कार्यों की गति धीमी थी या जहां प्रशासनिक चुनौतियां अधिक थीं, वहां नए अधिकारियों की तैनाती से सुधार की उम्मीद है।

कानून-व्यवस्था को मिलेगा बल

जिलाधिकारियों के बदलाव को कानून-व्यवस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नए अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा

इस तबादले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कई अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत थे, जिन्हें अब नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं कुछ अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।

जनता की उम्मीदें बढ़ीं

नए जिलाधिकारियों और अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जिलों की जनता में भी उम्मीदें बढ़ी हैं। लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी विकास कार्यों को गति देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

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Published on:

03 May 2026 11:47 pm

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