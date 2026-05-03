बेटे को NEET परीक्षा दिलाने लखनऊ आए पिता की ट्रेन की चपेट में मौत, मौके पर ही जान गई

अरुण कुमार अपने बेटे यशु को NEET परीक्षा दिलाने के लिए लखनऊ आए थे। बेटा बीकेटी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद अरुण कुमार सेंटर से कुछ दूर रेल पटरी की ओर चले गए। लौटते समय वे ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।