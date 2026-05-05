बंगाल चुनाव की जीत से गद-गद ओपी राजभर बताने लगे अखिलेश यादव की राजनीति का भविष्य! कैबिनेट मंत्री के बेबाक बोल

OP Rajbhar Targeted Akhilesh Yadav: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही एक राज्य की सत्ता तय की हो, लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ सुनाई दे रही है। नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तीखा हमला बोला है।