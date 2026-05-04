UP Politics: सपा का नया दांव: जाति जनगणना और BSP के बिखराव पर पैनी नजरें! पश्चिम यूपी की सियासत फिर गरमाई?

चुनाव से पहले सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट वितरण को लेकर आंतरिक खींचतान की है। कई सीटों पर दावेदारों की लंबी सूची पार्टी नेतृत्व के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। सरधना से अतुल प्रधान, मेरठ शहर से रफीक अंसारी और किठौर से शाहिद मंजूर मौजूदा विधायक हैं, जिनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वहीं हस्तिनापुर सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहां पूर्व विधायक योगेश वर्मा, पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, प्रशांत गौतम और महापौर चुनाव लड़ चुकीं दीपू मनोठिया टिकट की दौड़ में शामिल हैं। मेरठ दक्षिण और सिवालखास सीटों पर भी दावेदारों की लंबी कतार है। खासकर सिवालखास में जाट और किसान वोटों को साधना सपा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।