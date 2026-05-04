UP Cabinet: योगी कैबिनेट की अहम बैठक: तबादला नीति, 2% डीए बढ़ोतरी और सड़क निर्माण पर बड़े फैसले संभव

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज़ से एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिनका सीधा असर राज्य के लाखों कर्मचारियों और विकास कार्यों पर पड़ेगा।

