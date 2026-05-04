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UP Cabinet: योगी कैबिनेट की अहम बैठक: तबादला नीति, 2% डीए बढ़ोतरी और सड़क निर्माण पर बड़े फैसले संभव

UP Cabinet Meet Today: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तबादला नीति, डीए बढ़ोतरी और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर फैसला संभव है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 04, 2026

तबादला नीति, डीए बढ़ोतरी और विकास प्रस्तावों पर फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

तबादला नीति, डीए बढ़ोतरी और विकास प्रस्तावों पर फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज़ से एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिनका सीधा असर राज्य के लाखों कर्मचारियों और विकास कार्यों पर पड़ेगा।

तबादला नीति पर रहेगा फोकस

इस बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा राज्य की नई तबादला नीति को मंजूरी देना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस वर्ष की ट्रांसफर पॉलिसी को अंतिम रूप देने जा रही है, जिसके तहत 31 मई तक राज्य कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।

नई नीति के अनुसार, जो कर्मचारी किसी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, वे तबादले की जद में आएंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे कर्मचारियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करना है।

दंपत्ति कर्मचारियों को राहत

सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई मानवीय पहलुओं पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित नीति में यह प्रावधान किया गया है कि पति-पत्नी दोनों यदि सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक ही स्थान या नजदीकी क्षेत्र में तैनात करने की कोशिश की जाएगी। इससे परिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

दिव्यांग और गंभीर बीमार कर्मचारियों को छूट

नई तबादला नीति में संवेदनशीलता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दिव्यांग कर्मचारियों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को तबादले से राहत देने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मचारियों को बार-बार स्थानांतरण से बचाया जाना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।

आकांक्षी जिलों में पद खाली नहीं रहेंगे

प्रदेश सरकार विकास के मोर्चे पर भी सक्रिय नजर आ रही है। आकांक्षी जिलों में किसी भी पद को खाली न रखने की व्यवस्था को जारी रखने पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इससे उन क्षेत्रों में प्रशासनिक मजबूती आएगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी, जो अभी भी पिछड़े माने जाते हैं।

महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद

राज्य कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी इस बैठक से निकल सकती है। कैबिनेट में कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर इस पर मुहर लगती है, तो यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होगा।

सड़क निर्माण और तारकोल की कीमतों पर चर्चा

बैठक में केवल कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े विषय भी शामिल हैं। हाल के दिनों में तारकोल (बिटुमेन) की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित किया है।

कैबिनेट में इस पर विचार किया जाएगा कि पुराने टेंडरों में बढ़ी हुई कीमतों की भरपाई कैसे की जाए। यदि सरकार इस पर कोई राहत पैकेज या समायोजन की नीति बनाती है, तो इससे निर्माण एजेंसियों को राहत मिलेगी और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिल सकेगी।

विकास कार्यों को गति देने की तैयारी

प्रदेश सरकार सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कई अहम प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत सड़क नेटवर्क राज्य के आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में यह बैठक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी निर्णायक साबित हो सकती है।

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Published on:

04 May 2026 07:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Cabinet: योगी कैबिनेट की अहम बैठक: तबादला नीति, 2% डीए बढ़ोतरी और सड़क निर्माण पर बड़े फैसले संभव

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