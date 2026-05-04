Lucknow-Hardoi weather: दिन में छाया अंधेरा: तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, गर्मी से राहत, जानें नया अपडेट

लखनऊ में सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली। बीती रात तक भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल थे, लेकिन सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा सा महसूस होने लगा। तेज हवाओं के साथ ठंडी बूंदाबांदी ने पूरे माहौल को बदल दिया। जहां एक ओर अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया, वहीं दूसरी ओर गर्मी से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत मिली। ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और लोगों के चेहरों पर सुकून नजर आया।