Lucknow-Hardoi weather: दिन में छाया अंधेरा: तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, गर्मी से राहत, जानें नया अपडेट

Lucknow- Hardoi weather (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Lucknow- Hardoi weather storm and rain: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और हरदोई जिले में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक ऐसा करवट बदली कि दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। आसमान में घनघोर काले बादल छा गए, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में पूरे इलाके का माहौल बदल गया।
सुबह-सुबह उठे लोग जहां रोज की तरह गर्मी और उमस से जूझने के लिए तैयार थे, वहीं अचानक आई आंधी और बारिश ने सबको चौंका दिया। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई जगहों पर पेड़ झुक गए और धूल के गुबार ने दृश्यता को काफी कम कर दिया।
बारिश से पहले आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा डाला कि दिन में भी अंधेरा छा गया। लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो शाम हो गई हो। कई इलाकों में लोगों ने घरों की लाइटें तक जला लीं। यह दृश्य खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए हैरान करने वाला रहा। अचानक बदले इस मौसम ने हर किसी को चर्चा का विषय दे दिया।
सुबह के समय जब लोग अपने-अपने काम के लिए घरों से निकल रहे थे, तभी तेज आंधी और बारिश ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। स्कूल जाने वाले बच्चे और शिक्षक सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। कई बच्चों को बारिश से बचने के लिए रास्ते में ही रुकना पड़ा।
सड़कों पर भी आवागमन प्रभावित हुआ। दोपहिया वाहन चालकों को तेज हवाओं और फिसलन भरी सड़कों के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली।
लखनऊ में सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली। बीती रात तक भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल थे, लेकिन सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा सा महसूस होने लगा। तेज हवाओं के साथ ठंडी बूंदाबांदी ने पूरे माहौल को बदल दिया। जहां एक ओर अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया, वहीं दूसरी ओर गर्मी से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत मिली। ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और लोगों के चेहरों पर सुकून नजर आया।
इस अचानक मौसम परिवर्तन ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। इस समय खेतों में खड़ी फसलों के लिए तेज आंधी और बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश लंबे समय तक जारी रही या हवाओं की रफ्तार और बढ़ी, तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। खासतौर पर गेहूं और अन्य तैयार फसलों के लिए यह मौसम जोखिम भरा माना जा रहा है।
हालांकि इस मौसम परिवर्तन का एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश ने काफी राहत दी है। तेज हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण ठंडा हो गया। लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आए। बच्चों ने भी बारिश में भीगकर मौसम का लुत्फ उठाया।
बारिश के बाद पूरे शहर का माहौल बदल गया। जहां पहले धूप और गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं अब ठंडी हवाओं और भीगी सड़कों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। पेड़-पौधे धुलकर हरे-भरे नजर आने लगे और वातावरण में ताजगी महसूस होने लगी। कई लोगों ने इस मौसम को “राहत की बारिश” बताया।
तेज आंधी और बारिश को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। किसी भी संभावित नुकसान से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतें।
इस मौसम को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलने पर खुशी जाहिर की गई, वहीं अचानक आई आंधी और बारिश से हुई परेशानियों को लेकर चिंता भी जताई गई। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण कारोबार प्रभावित हुआ, जबकि छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग