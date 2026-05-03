Mango Crop Loss: तबाही की आंधी: पेड़ों से झड़े आम, बागवानों की सालभर की मेहनत बर्बाद

Mango Crop Damage: उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मलिहाबाद आम पट्टी एक बार फिर मौसम की मार से जूझ रही है। शनिवार देर रात आई तेज आंधी और हल्की बारिश ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले आम के बागों में लगे छोटे फलों का भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 20 से 30 प्रतिशत तक फसल प्रभावित हुई है, जबकि यदि मौसम का यही रुख जारी रहा तो नुकसान 50 से 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।