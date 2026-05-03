UP Aandhi Toofan: लखनऊ में तड़के तूफानी बारिश, यूपी के कई जिलों में मौसम ने ली करवट, फिर अलर्ट जारी

लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में बदला मौसम: तड़के आंधी-बारिश, आगे भी जारी रहेगा उतार-चढ़ाव (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Aandhi Toofan IMD Alert: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित भी हुआ। लखनऊ, अयोध्या और अम्बेडकर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया।
सुबह-सुबह बदले इस मौसम ने बीते कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी पर ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर ठंडी हवा के झोंकों और हल्की नमी ने वातावरण को ताजगी से भर दिया। हालांकि, तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ की डालियां टूटकर गिर गईं और बिजली की लाइनों पर असर पड़ा, जिससे कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई।
मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर तापमान पर देखने को मिला। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जो पिछले दिनों की तुलना में कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा नीचे दर्ज किया गया, जिससे सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हुआ।
बीते शनिवार को जहां तेज धूप के कारण गर्मी में इजाफा हुआ था और अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं रविवार को मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया। लोगों ने सुबह की इस ठंडी और सुहावनी हवा का आनंद लिया, खासकर मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों के चेहरे पर संतोष साफ नजर आया।
हालांकि मौसम का यह बदला हुआ रूप पूरी तरह राहत भरा नहीं रहा। तेज हवाओं की गति कई इलाकों में इतनी अधिक थी कि पेड़ झुक गए और कई जगह टीन शेड व होर्डिंग्स गिर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं।
बिजली आपूर्ति बाधित होने से सुबह के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही, जिससे पानी की सप्लाई और अन्य दैनिक कार्य प्रभावित हुए। बिजली विभाग की टीमें तुरंत सक्रिय हुईं और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, 4 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा।
लखनऊ मौसम विभाग का कहना है कि इस नए सिस्टम के कारण प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर शुरू हो सकता है। लखनऊ सहित पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 6 मई तक बना रह सकता है। इस दौरान मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी तेज धूप तो कभी बादल और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि रविवार शाम से ही मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगेंगे। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है।
इस मौसम परिवर्तन का असर किसानों पर भी पड़ेगा। जहां एक ओर बारिश से फसलों को नमी मिलेगी, वहीं तेज हवाओं और आंधी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर गेहूं की कटाई कर चुके किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और मौसम के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि वे किसी भी संभावित नुकसान से बच सकें।
मौसम के अचानक बदलते मिजाज का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय सर्दी-खांसी, बुखार और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, पर्याप्त पानी पीने और मौसम के अनुसार कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।
प्रशासन ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे तेज आंधी और बारिश के दौरान घरों में सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। गर्मी और राहत के बीच यह बदलाव लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ सतर्कता भी जरूरी है। जहां एक ओर लोग इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में बारिश और आंधी का यह दौर प्रदेश के मौसम को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है।
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