UP Aandhi Toofan: लखनऊ में तड़के तूफानी बारिश, यूपी के कई जिलों में मौसम ने ली करवट, फिर अलर्ट जारी

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। गर्मी और राहत के बीच यह बदलाव लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ सतर्कता भी जरूरी है। जहां एक ओर लोग इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में बारिश और आंधी का यह दौर प्रदेश के मौसम को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है।