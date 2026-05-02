2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमित शाह मानहानि केस में ‘वॉयस सैंपल’ की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

MP MLA Court: एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की आवाज जांच की मांग को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में अब 11 मई को अगली सुनवाई होगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohd Danish

May 02, 2026

rahul gandhi voice test case court rejects

राहुल गांधी को बड़ी राहत | Image - X/@RahulGandhi

Rahul Gandhi Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके आवाज के नमूने की जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि परिवादी की ओर से दी गई अर्जी में कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके चलते इसे निराधार मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इस फैसले के बाद मामले की दिशा अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर केंद्रित हो गई है।

बहस और जमानत पर रहेगा फोकस

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है। इस दिन अदालत में अंतिम बहस के साथ-साथ जमानत नामा पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब इस आदेश के बाद साफ हो गया है कि अदालत बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी भी तकनीकी जांच को मंजूरी नहीं देगी।

2018 की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला वर्ष 2018 से जुड़ा है, जब कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस समय अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है और लगातार सुनवाई जारी है।

आवाज जांच की मांग पर कोर्ट का सख्त रुख

सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान कराने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए पहले से तय प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया है। अब इस केस में अगला चरण अंतिम बहस और कानूनी दलीलों का होगा, जिससे यह तय होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

फैसले के बाद बढ़ी सियासी हलचल

अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी और अमित शाह से जुड़े इस मामले पर सभी की नजरें अब 11 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अंतिम बहस के दौरान दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें मजबूती से पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस केस का आगामी चरण न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिससे भविष्य की रणनीतियों पर असर पड़ने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

राहुल गांधी

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 May 2026 07:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमित शाह मानहानि केस में ‘वॉयस सैंपल’ की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

पत्रिका लाइव अपडेट

टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी का सख्त आदेश- तुरंत एक्शन लें अधिकारी, आम आदमी को दिक्कत हुई तो नपेंगे अफसर

up gps survey of sugarcane crops to be conducted preparations begin on cm yogi instructions
लखनऊ

जनगणना 2027 का बिग अपडेट: अब डिजिटल गिनती, घर-घर सर्वे और खुद जानकारी भरने का मौका

आईएएस शीतल वर्मा ने साझा की विस्तृत रूपरेखा; दो चरणों में होगा सर्वे, पहली बार मिलेगा स्व-गणना का विकल्प (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

जमीनी विवाद में चली गोली, युवक घायल, पुलिस को मामला संदिग्ध, जांच तेज

लालगंज क्षेत्र के झबरा जगतपुर गांव में सुबह-सुबह चली गोली; कार सवार तीन लोगों पर आरोप, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

बड़े बदलाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी! पूर्वी यूपी में BJP के वोट बैंक को सेंध लगाने के लिए क्या है ‘मास्टर प्लान’?

amajwadi party may have major organizational plan ahead of the 2027 elections up politics
लखनऊ

मोबाइल पर अचानक बजेगा इमरजेंसी अलर्ट, घबराएं नहीं,आज ट्रायल

बीप की आवाज और अलर्ट संदेश से हो सकते हैं लोग चौंक, लेकिन यह केवल मॉक ड्रिल; आपातकालीन संचार व्यवस्था को मजबूत करने की पहल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.