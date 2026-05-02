Raebareli Firing Case: जमीनी विवाद में चली गोली, युवक घायल, पुलिस को मामला संदिग्ध, जांच तेज

जानकारी के मुताबिक, गांव के प्रधान प्रतिनिधि रूद्र पाल सिंह और अमरेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और अब यह हिंसक रूप में सामने आया है। अमरेंद्र सिंह का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, उसे उन्होंने विधिवत बैनामा के जरिए खरीदा है। इसके बावजूद विरोधी पक्ष उनसे रंजिश रखता है और लगातार विवाद उत्पन्न कर रहा है।