NDMA Alert Test: मोबाइल पर अचानक बजेगा इमरजेंसी अलर्ट, घबराएं नहीं,आज ट्रायल

Emergency Alert Test in India: अगर शनिवार को आपके मोबाइल फोन पर अचानक तेज बीप की आवाज सुनाई दे और उसके बाद किसी महिला या पुरुष की आवाज में आपदा से जुड़ा अलर्ट संदेश सुनाई दे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह किसी वास्तविक खतरे का संकेत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे एक महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) आज, 2 मई 2026 को देशभर में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करने जा रहा है। इस परीक्षण का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तक तेजी और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत करना है।