Jyeshtha Maas 2026: 8 बड़े मंगल से लखनऊ में भक्ति का सैलाब, मंदिरों में तैयारी तेज, भंडारों की धूम

ज्येष्ठ मास के आरंभ के साथ ही शहर के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में साफ-सफाई और सजावट का कार्य तेज कर दिया गया है। मंदिर परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फूलों, रोशनी और धार्मिक सजावट से मंदिरों को भव्य रूप दिया जा रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को एक दिव्य वातावरण का अनुभव हो। हर साल की तरह इस बार भी बड़े मंगल पर लाखों की संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन समितियां पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं।