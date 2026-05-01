कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अचानक बिगड़ी तबीयत, पार्टी कार्यालय में हुए बेहोश, मेदांता में भर्ती

ताजा अपडेट के अनुसार, अजय राय को अब होश आ गया है और वे बातचीत कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति अब स्थिर है और खतरे जैसी कोई बात नहीं है। खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों की भीड़ जमा हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी फोन कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है।