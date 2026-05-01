बृजभूषण सिंह के सपा में आने के सवाल पर क्या बोले अखिलेश यादव, जानें पूरा मामला

अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं आपको अगर सच बताऊं तो भाजपा में कुछ लोग इतना परेशान है कि वो सबकुछ छोड़ना चाह रहे हैं और PDA में आना चाह रहे हैं…इतने पीड़ित हैं…दुखी हैं, अपमानित हैं कि वह अब सब कुछ छोड़कर आना चाह रहे हैं। जहां तक आप जो बात कर रहे हैं हमारे गोंडा के नेता और वह पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। राजनैतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं वह वह ही बता सकते हैं। अभी तो एक्सप्रेस-वे की बात हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि यहां हरदोई में फेंटा नहीं बनता है छोटा, मिरिंडा बनता है। वह मैं जब अगली बार आऊंगा तो आपको पिलाऊंगा।