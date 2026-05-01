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बारिश और तूफान का तांडव! 23 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर से दहला यूपी; दो दिन मौसम ने मचाई तबाही, क्या बोले CM योगी

Rain And Storm Wreak Havoc In UP: तूफान और भारी बारिश की वजह से 23 लोगों से ज्यादा की मौत दो दिन में यूपी में हो गई है। जानिए सीएम योगी का इस पर क्या कहना है?

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लखनऊ

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Harshul Mehra

May 01, 2026

24 people died in two days due to storm and heavy rain in up cm yogi assured help

बारिश और तूफान का तांडव! 23 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। फोटो: IANS

Rain And Storm Wreak Havoc In UP: पिछले 2 दिनों में भारी बारिश, तेज तूफान और बिजली गिरने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, खराब मौसम के चलते हुई घटनाओं में 15 लोग घायल हुए हैं जबकि 16 जानवरों की भी मौत हुई है।

लगातार बारिश, तेज हवाओं से हालात खराब

यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश, तेज हवाओं और बार-बार बिजली गिरने से हालात खराब हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खुले खेतों में काम करने वाले किसान, बाहर मौजूद लोग और कच्चे घरों में रहने वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने, बिजली गुल होने और पानी भरने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

CM योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना व्यक्त की

CM योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनकी मौत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तुरंत और सही इलाज दिया जाए और अस्पतालों में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतकों, घायलों और पशुधन के नुकसान का मुआवज़ा 24 घंटे के भीतर दिया जाए।

CM योगी ने दी चेतावनी

जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। CM ने चेतावनी दी है कि मदद देने में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक टीमें प्रभावित जिलों में राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वे घर-घर जाकर नुकसान का आकलन कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रही हैं। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।

मौसम विभाग ने जताया अलर्ट

उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदल रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) समेत कई जगहों पर गुरुवार को बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे लू से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी जताया है।

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Published on:

01 May 2026 01:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बारिश और तूफान का तांडव! 23 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर से दहला यूपी; दो दिन मौसम ने मचाई तबाही, क्या बोले CM योगी

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