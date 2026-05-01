‘जब BSP सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद कर फाड़ दिए गए कपड़े और हुई पिटाई’, विशेष सत्र में गूंजा गेस्ट हाउस कांड क्या था?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड में सामने आ चुका है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय BJP ने मायावती (Mayawati) को समर्थन देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। CM ने BJP नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी(Brahm Dutt Dwivedi) का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मायावती को भीड़ से बचाया था। आपको बताते हैं चर्चित गेस्ट हाउस कांड के बारे में।