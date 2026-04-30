लखनऊ में CISCE रिजल्ट का जलवा: आरूषी 98% और ISC में प्रथम गुप्ता 97.75% से टॉप

लखनऊ में ICSE-ISC रिजल्ट का जलवा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
CISCE Results 2026: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को घोषित हुए आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा परिणामों ने एक बार फिर शहर के विद्यार्थियों की प्रतिभा को उजागर कर दिया। Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) द्वारा जारी परिणामों में Rani Laxmi Bai Memorial School के मेधावियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सफलता का परचम लहराया।
आईसीएसई (कक्षा 10) के परिणाम में आरूषी ने 98 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी इस शानदार सफलता ने पूरे स्कूल और परिवार को गौरवान्वित कर दिया। दूसरे स्थान पर दिव्यांश वर्मा रहे, जिन्होंने 96.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वहीं ओम यादव, सानुज पुष्कर और शिखर पाण्डेय ने 95.6 प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। चौथे स्थान पर आयुषी सिंह रहीं, जिन्होंने 95.4 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि समर श्रीवास्तव ने 94.8 प्रतिशत अंक के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया।
आईएससी (कक्षा 12) के परिणाम में प्रथम गुप्ता ने 97.75 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय में टॉप किया। उनकी इस उपलब्धि ने स्कूल के उत्कृष्ट शैक्षणिक स्तर को एक बार फिर साबित कर दिया। दूसरे स्थान पर वैभव कश्यप रहे, जिन्होंने 92 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वहीं रुद्र प्रताप सिंह और रुद्राक्ष श्रीवास्तव ने 91.75 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। चौथे स्थान पर आदित्य कुमार शर्मा रहे, जिन्होंने 90.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।
Rani Laxmi Bai Memorial School में परिणाम घोषित होते ही जश्न का माहौल बन गया। विद्यालय परिसर में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।विद्यालय के संस्थापक जयपाल सिंह, डायरेक्टर निर्मल टंडन और प्रिंसिपल रुचिता श्रीवास्तव ने मेधावी छात्रों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विद्यालय प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग को दिया। प्रिंसिपल रुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष अनुशासन और समर्पण के साथ पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल हमेशा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है, जिससे वे न केवल पढ़ाई में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकें।
आरूषी और प्रथम गुप्ता सहित सभी मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता-पिता को दिया। उन्होंने बताया कि नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास उनकी सफलता के मुख्य कारण रहे। छात्रों ने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान उन्होंने तनाव से दूर रहकर सकारात्मक सोच बनाए रखी, जिससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली।
प्रथम गुप्ता ने आगे चलकर उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा जताई। वहीं आरूषी ने भी अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट योजना बनाई है और आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखने की बात कही।
इन छात्रों की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। यह परिणाम यह संदेश देता है कि यदि मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। विद्यालय के अन्य छात्रों ने भी इस उपलब्धि से प्रेरित होकर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है।
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