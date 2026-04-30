लखनऊ में CISCE रिजल्ट का जलवा: आरूषी 98% और ISC में प्रथम गुप्ता 97.75% से टॉप

आईसीएसई (कक्षा 10) के परिणाम में आरूषी ने 98 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी इस शानदार सफलता ने पूरे स्कूल और परिवार को गौरवान्वित कर दिया। दूसरे स्थान पर दिव्यांश वर्मा रहे, जिन्होंने 96.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वहीं ओम यादव, सानुज पुष्कर और शिखर पाण्डेय ने 95.6 प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। चौथे स्थान पर आयुषी सिंह रहीं, जिन्होंने 95.4 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि समर श्रीवास्तव ने 94.8 प्रतिशत अंक के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया।