पहले भी रह चुका है धाकड़ IPS अजय पाल शर्मा का विवादों से नाता! ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ की पूरी कहानी यहां जानिए

IPS Officer Ajay Pal Sharma Latest News: पश्चिम बंगाल में मतदान से एक दिन पहले एक वायरल वीडियो ने सियासी माहौल गरमा दिया। इस वीडियो में यूपी कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा (Ajay Pal Sharma) जो बंगाल चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात हैं, TMC उम्मीदवार को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताया।