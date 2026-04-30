लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, कई मजदूर दबे, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

लखनऊ में बड़ा हादसा: विभूतिखंड में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, कई मजदूर मलबे में दबे (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Building Collapse Incident: राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब एनटीपीसी भवन के पास निर्माणाधीन एक इमारत अचानक ढह गई। इस दुर्घटना में कई मजदूरों के मलबे और मिट्टी में दबने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब मजदूर निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार के किनारे खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और पूरी संरचना भरभराकर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धूल और मलबे से भर गया।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद ले रही है। साथ ही, एंबुलेंस भी मौके पर तैनात की गई हैं, ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।
प्रशासन के अनुसार, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि, अभी तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। राहत कार्य में जुटी टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं।
घटना के बाद विभूतिखंड क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग अपने परिजनों और परिचितों की जानकारी लेने के लिए चिंतित नजर आए। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, ताकि राहत कार्य में कोई बाधा न आए।
इस हादसे के बाद निर्माणाधीन इमारत की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खुदाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए होंगे, जिससे यह दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराया जा रहा था।
जो मजदूर घायल अवस्था में बाहर निकाले गए हैं, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, तब तक राहत कार्य जारी रहेगा। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बचाव कार्य में किसी तरह की लापरवाही न हो और सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
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