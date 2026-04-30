लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, कई मजदूर दबे, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब मजदूर निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार के किनारे खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और पूरी संरचना भरभराकर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धूल और मलबे से भर गया।