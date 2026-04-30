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UP Special Assembly Session Today: लखनऊ में आज विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर घमासान, सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

UP Special Assembly Session : लखनऊ में आज यूपी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें महिला आरक्षण मुद्दा केंद्र में रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 30, 2026

यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Special Assembly Session Today: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज विधानसभा और विधान परिषद का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित हो रहा है। यह सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी यह दिन बेहद खास है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आएंगे।

सुबह से ही सियासी हलचल तेज

विशेष सत्र शुरू होने से पहले सुबह 9:30 बजे लोकभवन में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में दिनभर की रणनीति, मुद्दों की प्राथमिकता और विपक्ष के सवालों का जवाब तय किया जाएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। इस दौरान विधान परिषद की कार्यवाही भी समानांतर रूप से चलेगी।

महिला आरक्षण बनेगा चर्चा का केंद्र

इस विशेष सत्र का मुख्य मुद्दा महिला आरक्षण रहेगा। सरकार की ओर से इसे लेकर सार्थक और व्यापक चर्चा की तैयारी की गई है। खास बात यह है कि सदन में महिला सदस्यों को अधिक बोलने का अवसर देने की योजना बनाई गई है, ताकि वे अपने विचार और अनुभव खुलकर रख सकें। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का यह कदम एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस चर्चा के जरिए राज्य में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नए रास्ते खुल सकते हैं।

विपक्ष की रणनीति: सरकार को घेरने की तैयारी

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने भी इस सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जमीन पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष सरकार की नीयत और नीतियों दोनों पर सवाल उठा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी उठाए जाने की संभावना है।

हंगामे के आसार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विशेष सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, संसद में महिला आरक्षण बिल के पारित न होने को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएगा, जबकि विपक्ष इसे सरकार की विफलता बताएगा। ऐसे में सदन के भीतर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।

 सदन के बाहर भी गरमाएगा माहौल

सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है। विभिन्न संगठनों और महिला समूहों की नजर इस सत्र पर बनी हुई है। वे महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका पर नजर रखेंगे। संभावना जताई जा रही है कि कुछ संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिससे राजधानी का माहौल और गर्मा सकता है।

महिला भागीदारी पर फोकस

इस सत्र की एक खास बात यह भी है कि इसमें महिला विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यह कदम न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि इससे महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस चर्चा से ठोस निष्कर्ष निकलते हैं, तो यह भविष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी

विशेष सत्र को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।

यह विशेष सत्र केवल एक दिन का जरूर है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने दूरगामी हो सकते हैं। महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की स्थिति आने वाले चुनावों में भी असर डाल सकती है। सत्ता पक्ष जहां इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहेगा, वहीं विपक्ष इसे एक अधूरा वादा बताकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

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Published on:

30 Apr 2026 09:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Special Assembly Session Today: लखनऊ में आज विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर घमासान, सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

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