UP Special Assembly Session Today: लखनऊ में आज विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर घमासान, सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

इस विशेष सत्र का मुख्य मुद्दा महिला आरक्षण रहेगा। सरकार की ओर से इसे लेकर सार्थक और व्यापक चर्चा की तैयारी की गई है। खास बात यह है कि सदन में महिला सदस्यों को अधिक बोलने का अवसर देने की योजना बनाई गई है, ताकि वे अपने विचार और अनुभव खुलकर रख सकें। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का यह कदम एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस चर्चा के जरिए राज्य में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नए रास्ते खुल सकते हैं।